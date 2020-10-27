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НОВОСТИ

Сотрудник генконсульства США в Стамбуле приговорен к тюремному сроку - ТВ

20:00 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

урецкий суд приговорил во вторник сотрудника генконсульства США в Стамбуле к тюремному сроку, сообщает телеканал ТРТ.

По его данным, Назми Мете Джантюрк признан виновным в пособничестве "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), которую Анкара считает организатором попытки переворота в стране в 2016 году. В связи с этим Джантюрк приговорен к тюремному заключению на срок 5 лет 2 месяца и 15 дней.

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