Более 50% QR-кодов оформлено предприятиями сферы услуг по их инициативе

19:47

В Москве уже примерно 1500 заведений присоединились к системе идентификации посетителей при помощи QR-кодов, которая должна помочь бороться с распространением коронавируса. По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, хотя поначалу предполагалось, что пользоваться этой платформой будут примерно 500 ночных клубов и баров, сейчас добровольно коды вводят и другие предприятия сферы услуг. "Эта система работает и работает достаточно четко, при этом более 50% заведений делают это по собственной инициативе в заявительном порядке. Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания - кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли Москвы", - сказал глава департамента.



Согласно его данным, на минувшей неделе QR-коды ежедневно применялись по 40-60 тыс. раз, причем примерно 1700 посетителей ночных заведений мегаполиса получили уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом. "Было зафиксировано 26 пересечений, где заболевшие ковидом могли контактировать с посетителями этих клубов, порядка 1,7 тыс. посетителей получили смс-уведомления, что им необходимо провериться на COVID, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших", - отметил Немерюк.