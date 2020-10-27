0
0
94
НОВОСТИ

Более 50% QR-кодов оформлено предприятиями сферы услуг по их инициативе

19:47 27.10.2020

В Москве уже примерно 1500 заведений присоединились к системе идентификации посетителей при помощи QR-кодов, которая должна помочь бороться с распространением коронавируса. По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, хотя поначалу предполагалось, что пользоваться этой платформой будут примерно 500 ночных клубов и баров, сейчас добровольно коды вводят и другие предприятия сферы услуг.  "Эта система работает и работает достаточно четко, при этом более 50% заведений делают это по собственной инициативе в заявительном порядке. Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания - кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли Москвы", - сказал глава департамента.

Согласно его данным, на минувшей неделе QR-коды ежедневно применялись по 40-60 тыс. раз, причем примерно 1700 посетителей ночных заведений мегаполиса получили уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом. "Было зафиксировано 26 пересечений, где заболевшие ковидом могли контактировать с посетителями этих клубов, порядка 1,7 тыс. посетителей получили смс-уведомления, что им необходимо провериться на COVID, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших", - отметил Немерюк.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

20:40 27.10.2020
РФ лучше других стран мира мобилизовала медицину во время пандемии - Путин
0
0
20:00 27.10.2020
Сотрудник генконсульства США в Стамбуле приговорен к тюремному сроку - ТВ
0
90
19:20 27.10.2020
Более 120 сотрудников Большого театра болеют коронавирусной инфекцией
0
132
18:40 27.10.2020
Лавров будет находиться на самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом
0
200
18:00 27.10.2020
Количество абортов в РФ за последние 5 лет сократилось почти на 30% - замглавы Минздрава
0
242
17:37 27.10.2020
Вячеслав Кантор переизбран на должность президента Европейского еврейского конгресса
0
217
17:32 27.10.2020
Компании США игнорируют требования прекратить цензуру российских СМИ - Роскомнадзор
0
235
17:12 27.10.2020
Нападки Эрдогана на Макрона неприемлемы, Анкара должна прекратить опасные действия - ЕП
0
281
17:00 27.10.2020
РФ поднимет в ООН вопрос о планах США по добыче полезных ископаемых на Луне
0
307
16:32 27.10.2020
Студенты, участвующие в акциях протеста, должны быть отчислены из вузов - Лукашенко
0
284

Возврат к списку