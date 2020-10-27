Доходы кинотеатров России в 2020 году сократятся на 60% - Владимир Толстой
22:00 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доходы российских кинотеатров в условиях пандемии коронавируса и ограничительных мер в 2020 году сократятся на 60%, то есть примерно на 35 млрд руб. Об этом сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой во вторник на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
"Уже сегодня ясно, что по итогам 2020 года доходы кинотеатральной сети сократятся на 60%, в денежном выражении это примерно 35 млрд рублей", - сказал он.
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