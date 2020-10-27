Президент FIFA Инфантино заразился коронавирусом

22:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президент FIFA заразился коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 пришёл Джанни Инфантино сегодня.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола, у главы организации лёгкие симптомы заболевания, он самоизолировался и как минимум десять дней будет находиться на карантине. Говорит Москва