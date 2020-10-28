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На рекламу в СМИ до выборов Трампа потратил в пять раз меньше Байдна

07:40 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден значительно обходит хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа по величине расходов на политическую рекламу по телевидению и радио в оставшееся время до всеобщих выборов. Об этом сообщила во вторник телекомпания Эн-би-си со ссылкой на аналитическую компанию Advertising Analytics ("Эдвертайзинг аналитикс").

По ее данным, избирательный штаб Трампа выделил 10,1 млн долларов на размещение предвыборной рекламы на телеканалах и радиостанциях с 28 октября по 3 ноября. Штаб Байдена в эти же сроки израсходует на рекламу 46,9 млн долларов.

Согласно выкладкам Advertising Analytics, штаб действующего президента надеется на финансовую поддержку Национального комитета Республиканской партии и доноров. С учетом такой подпитки расходы Трампа на упомянутые выше цели могут достичь 40,7 млн долларов. Демократ Байден способен довести расходы по этой статье в оставшиеся шесть дней до 93,4 млн долларов.

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