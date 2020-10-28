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Эффективность первой вакцины от COVID-19 может оказаться лишь временной и не для всех - британский эксперт

08:00 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первое поколение вакцин от нового коронавируса может оказаться эффективным не для всех людей и иметь лишь временное действие. Такое мнение выразила глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем в статье, опубликованной во вторник британским медицинским журналом The Lancet ("Ланцет").

"Первое поколение вакцин, вероятно, будет несовершенным, и мы должны быть готовы к тому, что они [вакцины] могут не предотвращать заражение, а уменьшать симптомы, и даже в этом случае они могут [эффективно] работать не для всех или не на долгий срок", - пишет Бингем.

Она также призвала воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении разработки вакцины. "Мы не знаем, будет ли у нас вообще вакцина", - отметила Бингем.

В свою очередь министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил в понедельник в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, что власти королевства предполагают, что вакцинация от коронавируса начнется в стране в первой половине 2021 года после того, как разработанные препараты докажут свою эффективность при испытаниях.

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