Нарушения в аптеках в условиях пандемии выявлены в Бурятии - прокуратура
08:10 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники органов прокуратуры выявили нарушения в аптеках Бурятии в условиях пандемии коронавируса - недостаточное минимально необходимое количество лекарств и превышение розничных цен на жизненно важные препараты. Об этом сообщается в среду на сайте республиканской прокуратуры.
В октябре в Бурятии зарегистрирован рост числа заразившихся коронавирусом. Ежесуточно выявляется до 217 инфицированных. В аптеках из-за высокого спроса на фоне сложной эпидемиологической обстановки наблюдается дефицит противовирусных лекарств.
"В связи с поступившей информацией о дефиците противовирусных лекарственных средств, в том числе отнесенных к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, прокуратурой республики совместно со специалистами Росздравнадзора организованы проверки аптечных организаций. В настоящее время нарушения закона выявлены в аптеках города Улан-Удэ, а также в Мухоршибирском районе. Они связаны с отсутствием минимального ассортимента лекарственных средств, либо их наличием в недостаточном количестве", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ряде аптек выявлены нарушения условий и порядка хранения лекарств, сотрудники некоторых аптек не использовали средства индивидуальной защиты. В трех аптечных пунктах в Железнодорожном и Октябрьском районах города Улан-Удэ установлено превышение розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. "Всем указанным фактам дана правовая оценка, внесены акты прокурорского реагирования, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях", - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что проверки продолжаются.
Ранее в Минздраве Бурятии сообщали, что на этой неделе ожидаются поставки противовирусных препаратов.
НОВОСТИ
- 08:00 28.10.2020
- Эффективность первой вакцины от COVID-19 может оказаться лишь временной и не для всех - британский эксперт
- 07:50 28.10.2020
- В Риме полиция пресекла новую попытку устроить массовые беспорядки
- 07:40 28.10.2020
- На рекламу в СМИ до выборов Трампа потратил в пять раз меньше Байдна
- 23:00 27.10.2020
- ESA и NASA подписали договор о создании окололунной станции
- 22:40 27.10.2020
- Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
- 22:30 27.10.2020
- Президент FIFA Инфантино заразился коронавирусом
- 22:10 27.10.2020
- Более 500 уголовных дел возбуждено в Белоруссии в связи с протестами
- 22:00 27.10.2020
- Доходы кинотеатров России в 2020 году сократятся на 60% - Владимир Толстой
- 21:35 27.10.2020
- Иран строит подземный завод по производству урановых центрифуг
- 21:28 27.10.2020
- Рестораторы Москвы готовы распространить систему QR-кодов на дневные заведения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать