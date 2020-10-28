Нарушения в аптеках в условиях пандемии выявлены в Бурятии - прокуратура

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники органов прокуратуры выявили нарушения в аптеках Бурятии в условиях пандемии коронавируса - недостаточное минимально необходимое количество лекарств и превышение розничных цен на жизненно важные препараты. Об этом сообщается в среду на сайте республиканской прокуратуры.

В октябре в Бурятии зарегистрирован рост числа заразившихся коронавирусом. Ежесуточно выявляется до 217 инфицированных. В аптеках из-за высокого спроса на фоне сложной эпидемиологической обстановки наблюдается дефицит противовирусных лекарств.

"В связи с поступившей информацией о дефиците противовирусных лекарственных средств, в том числе отнесенных к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, прокуратурой республики совместно со специалистами Росздравнадзора организованы проверки аптечных организаций. В настоящее время нарушения закона выявлены в аптеках города Улан-Удэ, а также в Мухоршибирском районе. Они связаны с отсутствием минимального ассортимента лекарственных средств, либо их наличием в недостаточном количестве", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ряде аптек выявлены нарушения условий и порядка хранения лекарств, сотрудники некоторых аптек не использовали средства индивидуальной защиты. В трех аптечных пунктах в Железнодорожном и Октябрьском районах города Улан-Удэ установлено превышение розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. "Всем указанным фактам дана правовая оценка, внесены акты прокурорского реагирования, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях", - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что проверки продолжаются.

Ранее в Минздраве Бурятии сообщали, что на этой неделе ожидаются поставки противовирусных препаратов.