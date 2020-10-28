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Небензя посоветовал германскому коллеге "не читать американских газет"

09:00 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал германскому постпреду Кристофу Хойсгану не читать газету "Нью-Йорк таймс" перед заседаниями Совета Безопасности.

В своем выступлении во вторник германский дипломат упомянул публикацию "Нью-Йорк таймс", в которой утверждается, что в результате российской атаки в сирийском Идлибе якобы пострадали гражданские лица. "Если это окажется правдой, это неприемлемо и нарушает международное гуманитарное право", - отметил он.

Переиначивая слова профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", Небензя парировал: "Кристоф, боже вас сохрани, не читайте "Нью-Йорк таймс" до заседаний Совета Безопасности по Сирии".

"У нас уже были возможности прокомментировать некоторые статьи из "Нью-Йорк таймс". Там печатают столько фейков о России, что неудивительно, что вы выбрали именно этот источник для подготовки к обсуждению. Очень не советуем впредь так делать", - добавил постпред РФ.

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