Небензя посоветовал германскому коллеге "не читать американских газет"
09:00 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал германскому постпреду Кристофу Хойсгану не читать газету "Нью-Йорк таймс" перед заседаниями Совета Безопасности.
В своем выступлении во вторник германский дипломат упомянул публикацию "Нью-Йорк таймс", в которой утверждается, что в результате российской атаки в сирийском Идлибе якобы пострадали гражданские лица. "Если это окажется правдой, это неприемлемо и нарушает международное гуманитарное право", - отметил он.
Переиначивая слова профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", Небензя парировал: "Кристоф, боже вас сохрани, не читайте "Нью-Йорк таймс" до заседаний Совета Безопасности по Сирии".
"У нас уже были возможности прокомментировать некоторые статьи из "Нью-Йорк таймс". Там печатают столько фейков о России, что неудивительно, что вы выбрали именно этот источник для подготовки к обсуждению. Очень не советуем впредь так делать", - добавил постпред РФ.
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