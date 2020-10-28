"Ядро" бастующих рабочих получает иностранное финансирование - Лукашенко
09:05 28.10.2020 Источник: Коммерсант.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди бастующих рабочих на заводах республики есть «ядро» людей, получающих иностранное финансирование. Сотрудников, которые действительно не хотят работать, на заводах единицы, считает господин Лукашенко.
«Никого не надо уговаривать... Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. Мы же знаем, что эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы. Вы знаете, идут уже по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить»,— сказал белорусский президент на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания. Коммерсантъ
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