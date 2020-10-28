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НОВОСТИ

В Китае обнаружили коронавирус на российских продуктах

09:20 28.10.2020 Источник: Lenta.ru

Санитарные службы восточной китайской провинции Шаньдун обнаружили коронавирус на упаковках продуктов с трех российских и одного нидерландского рефрижераторного судна. Об этом сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР.

Тест на нуклеиновую кислоту COVID-18 образцов с упаковок с замороженными морепродуктами дал положительный результат. Как сообщили в ведомстве, в рамках установленных правил прием деклараций на импорт с российских и нидерландского судов приостановлен с 28 октября сроком на одну неделю.

18 октября сообщалось, что в Китае впервые обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов. Это первый случай, когда вне лаборатории подтвердилось, что COVID-19 может сохраняться на упаковке долгое время. Коронавирус сохранился на упаковке импортной замороженной трески.

Отмечалось, что при контакте с такой упаковкой человек может заразиться. Однако в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний отметили, что в мире не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в результате контакта с замороженными продуктами.  Lenta.Ru

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