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НОВОСТИ

Россиянам могут разрешить получать кредиты по водительскому удостоверению

09:32 28.10.2020 Источник: Известия

Законопроект, позволяющий использовать водительские права для получения финансовых услуг, планируется внести в Госдуму в ближайшие месяцы, заявили «Известиям» в Минэкономразвития. Если это произойдет, то в парламенте ожидают, что он будет принят уже в весеннюю сессию и вступит в силу через 180 дней — до конца 2021-го. С помощью водительского удостоверения граждане смогут в том числе обменивать валюту, оформлять потребкредиты до 15 тыс. рублей, а также получать выигрыши в лотерею. В ЦБ заявили «Известиям», что поддерживают инициативу.

Однако в банках считают, что водительские права проще подделать, при этом проверить их подлинность труднее — поэтому полностью заменить паспорт они не смогут.

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