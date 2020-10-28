Россиянам могут разрешить получать кредиты по водительскому удостоверению
09:32 28.10.2020 Источник: Известия
Однако в банках считают, что водительские права проще подделать, при этом проверить их подлинность труднее — поэтому полностью заменить паспорт они не смогут.
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