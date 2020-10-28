0
0
64
НОВОСТИ

Журнал Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на Эрдогана

10:00 28.10.2020 Источник: Коммерсант.ru

Французский журнал Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара уже осудила выпуск карикатуры.

На изображении политик сидит полураздетым в кресле с банкой в руках и поднимает подол у девушки в мусульманской одежде, которая держит в руках поднос с бокалами. Подпись к ней гласит: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил карикатуру и заявил, что считает ее плодами «антимусульманской повестки» президента Франции Эмманюэля Макрона.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 28.10.2020
Дегтярев предложил поставить памятники Путину по всей России
0
0
10:05 28.10.2020
Лукашенко объяснил приказ разогнать протестующих
0
45
09:32 28.10.2020
Россиянам могут разрешить получать кредиты по водительскому удостоверению
0
97
09:20 28.10.2020
В Китае обнаружили коронавирус на российских продуктах
0
137
09:05 28.10.2020
"Ядро" бастующих рабочих получает иностранное финансирование - Лукашенко
0
152
09:00 28.10.2020
Небензя посоветовал германскому коллеге "не читать американских газет"
0
159
08:10 28.10.2020
Нарушения в аптеках в условиях пандемии выявлены в Бурятии - прокуратура
0
171
08:00 28.10.2020
Эффективность первой вакцины от COVID-19 может оказаться лишь временной и не для всех - британский эксперт
0
233
07:50 28.10.2020
В Риме полиция пресекла новую попытку устроить массовые беспорядки
0
219
07:40 28.10.2020
На рекламу в СМИ до выборов Трампа потратил в пять раз меньше Байдна
0
214

Возврат к списку