Журнал Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на Эрдогана

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Французский журнал Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара уже осудила выпуск карикатуры.

На изображении политик сидит полураздетым в кресле с банкой в руках и поднимает подол у девушки в мусульманской одежде, которая держит в руках поднос с бокалами. Подпись к ней гласит: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил карикатуру и заявил, что считает ее плодами «антимусульманской повестки» президента Франции Эмманюэля Макрона. Коммерсантъ

