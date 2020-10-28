Больных COVID-19 в Омске из-за нехватки коек привезли к зданию Минздрава - СМИ

10:32 Источник: Коммерсант.ru

В Омске началось расследование происшествия с машинами скорой помощи, которые вечером 27 октября приехали к зданию регионального Минздрава с больными коронавирусом из-за отказа разместить их во всех больницах города. На данный момент пациенты госпитализированы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование»,— цитирует сообщение пресс-службы портал «Город55». Коммерсантъ