В России выявили 16 202 случая заражения коронавирусом за сутки

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 202, до 1 563 976. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1%.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 12 361. Всего вылечился от инфекции 1 171 301 пациент. Согласно данным штаба, доля выздоровевших выросла до 74,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 346 - это новый максимум с начала пандемии. Днем ранее в стране было зарегистрировано 320 смертей. В общей сложности, по данным штаба, из-за коронавируса в России умерли 26 935 человек. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%.