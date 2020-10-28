Воды надлежащего качества на найдено ни в одном из водоемов Урала - Генпрокуратура
11:05 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мониторинг загрязнения окружающей среды не выявил воды надлежащего качества ни в одном из водоемов на территории Уральского федерального округа, сообщил на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре РФ заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев.
"По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества", - сказал он.
Ткачев добавил, что в регионах УрФО наблюдается "критически низкий" процент очистки стоков предприятий.
"Причина этого - не на всех предприятиях осуществляется строгий контроль, опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации", - сказал заместитель генпрокурора.
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