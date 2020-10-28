Членам Совбеза, сотрудникам ФСБ и внешней разведки нельзя будет иметь вид на жительство за рубежом
11:20 28.10.2020 Источник: Интерфакс
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправки, приводящие законы "О федеральной службе безопасности" и "О внешней разведке" и "О безопасности" в соответствие с обновленной Конституцией.
Согласно новым конституционным положениям меняется порядок назначения на должность руководителей федеральных министерств и ведомств, которые относятся к "силовому блоку" и находятся в непосредственном подчинении президента, сказал журналистам официальный представитель президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального Собрания, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Президент назначает на должность после консультаций с Советом Федерации руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.
В этой связи законами определяется процедура проведения консультаций президента с Советом Федерации по кандидатурам на должности директора ФСБ России и директора СВР России.
Указывается, что президент вносит в Совет Федерации представления и другие материалы, характеризующие кандидатуру, а Совет Федерации не позднее недельного срока информирует главу государства в письменной форме о результатах рассмотрения представленных кандидатур.
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