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В ближайшее время каждая пятая российская компания не сможет платить налоги - СМИ

11:32 28.10.2020 Источник: Ведомости

В ближайшее время практически каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить налоги, предупредили аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). В октябре восстановительный тренд в экономике замедлился. Проблемы связаны не только со второй волной пандемии коронавируса и ожиданием введения новых строгих ограничений, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам, предупреждают эксперты. Теперь бизнесу придется вместе с текущими налоговыми платежами вносить оплату за предыдущие периоды.  Ведомости

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