Минфин считает справедливым повышать пенсию только неработающим пенсионерам - Силуанов
12:00 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин РФ выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам - справедливее поддержать неработающих пенсионеров, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"По пенсиям работающим пенсионерам. Мы действительно обсуждали это в ходе встречи с фракциями, которые были и вчера, и чуть раньше. Позиция наша следующая. Пенсия - это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию. И мы видим, как заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции. Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите - давайте еще и индексировать пенсию", - сказал Силуанов.
"Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы. Поэтому, на наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают, и именно это учтено в бюджете, именно повышенная индексация выше уровня инфляции. Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка", - добавил он.
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