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НОВОСТИ

Ту-154 совершил последний гражданский полет в РФ

12:05 28.10.2020 Источник: Газета.Ru

Самолет Ту-154, разработанный в 1960-х годах в СССР, совершил свой последний гражданский перелет в России. Об этом сообщает портал ksonline.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачево.

Свой последний рейс гражданский Ту-154 с регистрационным номером RA-85757 совершил из Мирного в Новосибирск. В дальнейшем эти самолеты будут использоваться лишь государственными организациями, такими как МВД, ФСБ и Минобороны, отметили в пресс-службе.

Ту-154 был разработан в 1960-х годах в ОКБ Туполева. В 2010-х годах его начали массово списывать с гражданских перелетов из-за ограничений сроков эксплуатации.  Газета.Ru

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