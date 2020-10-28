Ту-154 совершил последний гражданский полет в РФ

12:05 Источник: Газета.Ru

Самолет Ту-154, разработанный в 1960-х годах в СССР, совершил свой последний гражданский перелет в России. Об этом сообщает портал ksonline.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачево.

Свой последний рейс гражданский Ту-154 с регистрационным номером RA-85757 совершил из Мирного в Новосибирск. В дальнейшем эти самолеты будут использоваться лишь государственными организациями, такими как МВД, ФСБ и Минобороны, отметили в пресс-службе.

Ту-154 был разработан в 1960-х годах в ОКБ Туполева. В 2010-х годах его начали массово списывать с гражданских перелетов из-за ограничений сроков эксплуатации. Газета.Ru