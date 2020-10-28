В РФ зафиксировано снижение числа выявленных преступников среди несовершеннолетних
12:20 28.10.2020
Всего было выявлено более 651 тыс. лиц, совершивших преступления.
При этом среди несовершеннолетних — более 24 тыс. преступников, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (более 27 тыс.).
Согласно представленной статистике, также снизилось число выявленных преступников среди ранее судимых (на 2,5%), находящихся в составе группы (на 7,2%), в состоянии алкогольного (на 2,9%) и наркотического (на 14,4%) опьянения.
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