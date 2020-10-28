Выписки о недвижимости россиянам пообещали выдавать за 30 секунд

12:32 Источник: РБК

В России до конца 2020 года заработает специальный сервис, с помощью которого в онлайн-режиме можно будет получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это стало возможным благодаря внедрению федеральной государственной информационной системы ЕГРН (ФГИС ЕГРН) по всей стране. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Благодаря ФГИС ЕГРН оказание госуслуг в сфере оборота недвижимости упростится, а время оформления собственности и проведение кадастрового учета сократится. Речь идет, в частности, о регистрации прав собственности, договоров ипотеки, постановке на кадастровый учет и других процедурах в сфере недвижимости.

«Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня в соответствии с законодательством получение выписки о правах занимает 3 дня, а при переходе на новую систему оно будет занимать от 30 секунд до нескольких минут», — сказала Виктория Абрамченко. РБК