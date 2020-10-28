Госдума обязала уполномоченного по правам человека постоянно проживать в РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о введении ограничений для уполномоченного по правам человека в РФ, которые вытекают из новых положений конституции.

Законом закрепляется, что омбудсменом может стать гражданин РФ не моложе 35 лет, "постоянно проживающий в Российской Федерации". Уполномоченному запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Как указал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "запрет иметь счета за рубежом распространится на уполномоченного по правам человека, чья задача - отстаивать права" граждан РФ, "крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на своей странице в "Инстаграме" отметила, что "данный закон - это очередной важный шаг на пути законодательного обеспечения повышения гарантий института государственной защиты прав человека в РФ".

Законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.