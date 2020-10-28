0
0
60
НОВОСТИ

Госдума обязала уполномоченного по правам человека постоянно проживать в РФ

13:00 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о введении ограничений для уполномоченного по правам человека в РФ, которые вытекают из новых положений конституции.

Законом закрепляется, что омбудсменом может стать гражданин РФ не моложе 35 лет, "постоянно проживающий в Российской Федерации". Уполномоченному запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Как указал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "запрет иметь счета за рубежом распространится на уполномоченного по правам человека, чья задача - отстаивать права" граждан РФ, "крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на своей странице в "Инстаграме" отметила, что "данный закон - это очередной важный шаг на пути законодательного обеспечения повышения гарантий института государственной защиты прав человека в РФ".

Законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 28.10.2020
Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение с РФ о признании виз
0
0
13:15 28.10.2020
Умар Кремлев идет на выборы президента AIBA
0
17
13:05 28.10.2020
Власти Грузии заявили о планах партии Саакашвили устроить революцию после выборов
0
50
12:32 28.10.2020
Выписки о недвижимости россиянам пообещали выдавать за 30 секунд
0
137
12:20 28.10.2020
В РФ зафиксировано снижение числа выявленных преступников среди несовершеннолетних
0
113
12:05 28.10.2020
Ту-154 совершил последний гражданский полет в РФ
0
132
12:00 28.10.2020
Минфин считает справедливым повышать пенсию только неработающим пенсионерам - Силуанов
0
165
11:40 28.10.2020
Алюминиевые конструкции для автодорожных мостов успешно проходят испытания
0
144
11:32 28.10.2020
В ближайшее время каждая пятая российская компания не сможет платить налоги - СМИ
0
184
11:20 28.10.2020
Членам Совбеза, сотрудникам ФСБ и внешней разведки нельзя будет иметь вид на жительство за рубежом
0
175

Возврат к списку