Хитроу уступил статус самого загруженного в Европе аэропорта парижскому Шарль де Голль
13:32 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лондонский аэропорт Хитроу, до недавнего времени крупнейший по пассажиропотоку в Европе, уступил статус самого загруженного парижскому Руасси - Шарль де Голль из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении столичной воздушной гавани.
Хитроу пересмотрел в сторону понижения прогноз пассажиропотока в 2020 и 2021 гг - с 29,2 млн до 22,6 млн и с 62,8 млн до 37,1 млн соответственно, что связано "со второй волной COVID-19 и медленным прогрессом во внедрении британским правительством тестирования" авиапассажиров, прибывающих из стран с высоким уровнем заболевания.
"Великобритания уступила конкурентное преимущество европейским соперникам, - отмечают в Хитроу. - Впервые парижский Руасси - Шарль де Голль обошел Хитроу в качестве крупнейших воздушных ворот Европы, и вплотную за ним следуют голландский Схипхол, а также аэропорт Франкфурта-на- Майне".
За 9 месяцев текущего года убытки лондонской воздушной гавани возросли еще на 1,5 млрд фунтов стерлингов (1,95 млрд долларов), что обусловлено прежде всего "падением пассажиропотока в третьем квартале более чем на 84%."
По словам исполнительного директора Хитроу Джона Холланд-Кея, Великобритания отстала в налаживании "тестирования пассажиров". "Европейские лидеры действовали быстрее, и теперь их экономики пожинают плоды", - сказал он.
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