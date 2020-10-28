Умар Кремлев идет на выборы президента AIBA
13:15 28.10.2020
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев примет участие в выборах на пост главы AIBA - Международной ассоциации бокса. Опыт работы в Федерации, а также в качестве члена исполнительного комитета AIBA и вице-президента EUBC позволяет ему не сомневаться в своей победе.
Умар Кремлев отметил, что еще весной этого года он обдумывал планы и предложения по изменениям, которые позволят вернуть Международной федерации бокса былую славу и вес в мире спорта. "Иду на выборы из-за того, что у меня болит сердце за федерацию", - поделился Умар Кремлев. Согласно разработанной им программе, AIBA ждут реформы в трех основных направлениях: управленческой и финансовой системе, спортивной и образовательной сферах.
По словам Умара Кремлева, он знает, как избавить организацию от долгов, выйти на прибыль и финансировать национальные федерации - речь идет о выделении им не менее двух миллионов долларов в год. Также будут открыты академии бокса во многих странах, организованы ежегодные форумы, разработаны программы для обучения тренеров, врачей, рефери и многое другое.
Немаловажным Умар Кремлев считает формирование призового фонда при проведении чемпионатов мира и Европы. Национальные федерации смогут рассчитывать не только на финансовую поддержку: им помогут разработать и оформить веб-сайты и аккануты.
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