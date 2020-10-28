Путин потребовал выделить регионам 10 млрд рублей на СИЗ и тесты на коронавирус

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил выделить субъектам Федерации 10 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и систем тестирования на коронавирус.

"Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о региональной помощи. Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства.