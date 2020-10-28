Под Харьковом взорвалась газовая станция, есть жертвы и пострадавшие
16:00 28.10.2020 Источник: Интерфакс
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар после взрыва на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области.
"В результате (взрыва) погибли два человека (тела обнаружены под завалами) и восемь человек пострадали", - сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пострадавшие госпитализированы.
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