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Под Харьковом взорвалась газовая станция, есть жертвы и пострадавшие

16:00 28.10.2020 Источник: Интерфакс

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар после взрыва на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области.

"В результате (взрыва) погибли два человека (тела обнаружены под завалами) и восемь человек пострадали", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пострадавшие госпитализированы.

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