Воздушно-космические силы России успешно испытали новую противоракету системы ПРО

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Ракета успешно поразила условную цель, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - сказали в ведомстве.

Как отметил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".