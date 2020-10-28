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Воздушно-космические силы России успешно испытали новую противоракету системы ПРО

16:12 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Ракета успешно поразила условную цель, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - сказали в ведомстве.

Как отметил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

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