Воздушно-космические силы России успешно испытали новую противоракету системы ПРО
16:12 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Ракета успешно поразила условную цель, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - сказали в ведомстве.
Как отметил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
НОВОСТИ
- 16:00 28.10.2020
- Под Харьковом взорвалась газовая станция, есть жертвы и пострадавшие
- 15:57 28.10.2020
- Собянин: Необходимости ввода новых ограничений в Москве сегодня нет
- 15:32 28.10.2020
- Путин потребовал выделить регионам 10 млрд рублей на СИЗ и тесты на коронавирус
- 15:12 28.10.2020
- На слова Кадырова о Макроне отреагировали в Кремле
- 15:00 28.10.2020
- Путин потребовал незамедлительно выделить средства на лекарства для больных с COVID-19
- 14:32 28.10.2020
- Ситуация с коронавирусом в России осложняется - Голикова
- 14:12 28.10.2020
- Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей
- 14:00 28.10.2020
- Турция предложила РФ вместе и окончательно разрешить проблему Нагорного Карабаха - Эрдоган
- 13:32 28.10.2020
- Хитроу уступил статус самого загруженного в Европе аэропорта парижскому Шарль де Голль
- 13:20 28.10.2020
- Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение с РФ о признании виз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать