Запас средств защиты и лекарств в отдельных регионах составляет всего 2 недели - Голикова

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты и лекарствами против новой коронавирусной инфекции в некоторых регионах РФ составляет две недели и менее. Об этом сообщила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы в рамках правительства продолжаем жестко мониторировать ситуацию с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и лекарствами. В отдельных регионах, к сожалению, обеспеченность составляет две недели и менее. Поэтому я еще раз хочу обратиться к нашим коллегам из регионов, чтобы они обратили на это самое серьезное внимание", - сказала Голикова.