Запас средств защиты и лекарств в отдельных регионах составляет всего 2 недели - Голикова
17:40 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обеспеченность средствами индивидуальной защиты и лекарствами против новой коронавирусной инфекции в некоторых регионах РФ составляет две недели и менее. Об этом сообщила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Мы в рамках правительства продолжаем жестко мониторировать ситуацию с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и лекарствами. В отдельных регионах, к сожалению, обеспеченность составляет две недели и менее. Поэтому я еще раз хочу обратиться к нашим коллегам из регионов, чтобы они обратили на это самое серьезное внимание", - сказала Голикова.
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