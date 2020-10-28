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Около одной тысячи иностранных инструкторов пытались проникнуть в Белоруссию - МВД

17:12 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1 тыс. иностранных инструкторов пытались проникнуть в Белоруссию для организации и участия в массовых беспорядках, но были остановлены на границе белорусскими пограничниками. Об этом заявил министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в интервью интернет-журналу World Economy (Германия).

"До тысячи пытались проникнуть, но к счастью для нас и к сожалению для них прекрасно работает Госпогранкомитет, отсекает их (иностранных боевиков - прим. ТАСС). Такого уже присутствия иностранных инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть", - сказал глава белорусского МВД.

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