Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo - СМИ
17:00 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на парижский еженедельный сатирический журнал Charlie Hebdo, сообщил в среду телеканал TRT.
Эрдоган в Charlie Hebdo изображен в шаржированной манере в полуголом виде. Со словами "А вот и пророк" персонаж карикатуры поднимает юбку стоящей рядом служанке в платке и длинном платье. Подпись к изображению гласит: "Эрдоган - в частной жизни он очень веселый человек".
Администрация турецкого лидера назвала отвратительной публикацию этой карикатуры и пообещала предпринять все необходимые юридические меры в связи с этим.
Публикация карикатуры была сделана в дни разгорающегося между Анкарой и Парижем дипломатического конфликта. После резких высказываний Эрдогана о французском президенте Париж отозвал своего посла. Также Франция потребовала от ЕС принять санкции в отношении Турции.
В то же время французский МИД в последние дни выступил с рядом заявлений о том, что, несмотря на "оскорбительный и недопустимый" характер высказываний Эрдогана, Франция не намерена вести полемику на подобном уровне. В то же время ранее президент Макрон заверил, что Париж не намерен отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
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