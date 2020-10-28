Сбербанк профинансировал создание вакцин и исследования лекарств от коронавируса на 176 миллионов рублей
17:25 28.10.2020
Сбербанк перечислил собранные средства в рамках собственной благотворительной программы "Остановим коронавирус вместе" на борьбу с пандемией в российские научно-исследовательские организации. Весной 2020 года инициативу банка поддержали более 48 тыс. человек, в том числе сотрудники и руководители банка, а также 127 компаний. Всего по итогам акции в Благотворительный фонд "Вклад в будущее" поступило более 89 млн руб., а Сбербанк удвоил эту сумму за счет собственных средств.
Собранные средства позволили осуществить поддержку 6 проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение COVID-19, а также исследования природы вируса и его последствий для человеческого организма, на общую сумму 176 010 000 руб.
114 900 000 рублей направлено в ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России" на проведение клинических исследований вакцины и разработку лекарственного препарата для лечения COVID-19.
24 600 000 рублей - в ФГБУ "НМИЦ АГП им. В. А. Кулакова" Минздрава России для изучения последствий коронавирусной инфекции и влияния вакцин на репродуктивную функцию.
36 510 000 рублей - в ФГАОУ ВО "Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России" (Сеченовский университет) для исследования практики применения лекарственных препаратов в лечении COVID-19.
Актуальность всех профинансированных проектов была подтверждена Минздравом России.
"Победить коронавирус можно только вместе. Открывая сбор средств в мае 2020 года, мы понимали, что от наших совместных действий зависит общее будущее страны - то, насколько успешно мы сможем противостоять болезни, насколько быстро появятся вакцины, насколько эффективно мы сможем лечить COVID-19, - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Нужны были не только вакцины, но и точные знания о природе вируса, требовались исследования по воздействию на него различных лекарственных препаратов. Именно на эти цели и были направлены собранные средства, которые были максимально быстро отправлены получателям и сразу же пошли в дело".
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