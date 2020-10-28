Кадыров ответил Пескову по поводу Макрона
17:32 28.10.2020
Рамзан Кадыров ответил Дмитрию Пескову, который, комментируя критику главы Чечни в адрес президента Франции, напомнил, что главы регионов не могут заниматься внешней политикой. По словам Кадырова, он высказывался как мусульманин, а не политик. И за свою позицию он готов отдать жизнь.
«Нужно учитывать тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным, — говорится в официальном телеграм-канале главы Чечни. — Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз. Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!»
Ранее Кадыров назвал президента Франции Эммануэля Макрона «лидером и вдохновителем терроризма в своей стране». Так он отреагировал на выступление Макрона против исламского сепаратизма. znak.com
НОВОСТИ
- 17:51 28.10.2020
- Подмосковный бюджет-2021 нацелен на помощь людям
- 17:40 28.10.2020
- Запас средств защиты и лекарств в отдельных регионах составляет всего 2 недели - Голикова
- 17:25 28.10.2020
- Сбербанк профинансировал создание вакцин и исследования лекарств от коронавируса на 176 миллионов рублей
- 17:12 28.10.2020
- Около одной тысячи иностранных инструкторов пытались проникнуть в Белоруссию - МВД
- 17:00 28.10.2020
- Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo - СМИ
- 16:32 28.10.2020
- Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые 5 октября 2020 г.
- 16:12 28.10.2020
- Воздушно-космические силы России успешно испытали новую противоракету системы ПРО
- 16:00 28.10.2020
- Под Харьковом взорвалась газовая станция, есть жертвы и пострадавшие
- 15:57 28.10.2020
- Собянин: Необходимости ввода новых ограничений в Москве сегодня нет
- 15:32 28.10.2020
- Путин потребовал выделить регионам 10 млрд рублей на СИЗ и тесты на коронавирус
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать