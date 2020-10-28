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НОВОСТИ

Кадыров ответил Пескову по поводу Макрона

17:32 28.10.2020

Рамзан Кадыров ответил Дмитрию Пескову, который, комментируя критику главы Чечни в адрес президента Франции, напомнил, что главы регионов не могут заниматься внешней политикой. По словам Кадырова, он высказывался как мусульманин, а не политик. И за свою позицию он готов отдать жизнь.

«Нужно учитывать тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным, — говорится в официальном телеграм-канале главы Чечни. — Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз. Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!»

Ранее Кадыров назвал президента Франции Эммануэля Макрона «лидером и вдохновителем терроризма в своей стране». Так он отреагировал на выступление Макрона против исламского сепаратизма.  znak.com

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