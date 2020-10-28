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НОВОСТИ

Подмосковный бюджет-2021 нацелен на помощь людям

17:51 28.10.2020

Бюджет Подмосковья на 2021 год останется социально ориентированным, важный акцент будет сделан на здравоохранении. Губернатор Андрей Воробьёв обсудил с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым главный финансовый документ региона на ближайшие 3 года.

"Мы традиционно встречаемся, чтобы определить приоритеты нашего развития, и очевидно, что сейчас упор на здравоохранение. В этом году мы выделили дополнительные 50 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Рассматривая бюджет на 2021 год, нам также необходимо предусмотреть средства на оказание помощи людям, врачам, обеспечение лекарствами, средствами индивидуальной защиты - всем необходимым. Прошу вас при обсуждении бюджета в региональном парламенте все эти приоритеты учесть",- сказал Андрей Воробьёв.

Игорь Брынцалов сообщил, что бюджет региона будет принят к рассмотрению в Мособлдуме в ближайший четверг. Далее начнутся обсуждения с экспертами, публичные слушания с приглашением представителей министерств, ведомств, муниципалитетов, профсоюзов, общественных организаций.

"До истечения этого года планируем принять все необходимые решения, чтобы с 1 января мы могли работать по основным направлениям жизнедеятельности региона, - сказал председатель Мособлдумы. - Бюджет носит социальную направленность - все обещанное сохранено людям. Учтены и выплаты медикам - это важно в период пандемии. Сохранены выплаты одиноко проживающим пенсионерам, льготникам по обеспечению лекарствами, проезд на всех видах транспорта в Московской области и Москве".

В бюджете на 2021 год предусмотрено сохранение выплат многодетным семьям, увеличение более чем вдвое суммы на решение проблем дольщиков, средства на благоустройство объектов, за которые проголосовали жители на портале "Добродел".

"Мы оставляем большую социальную программу, которая реализуется в Подмосковье - образование, социальная помощь, различные направления, связанные с культурой - это наш приоритет, - сказал Андрей Воробьев. – По поручению президента мы организовали бесплатное горячее питание для 400 тыс. ребятишек начальной школы. Необходимо сохранить особые условия для прихода инвесторов. Мы разработали специальную программу дополнительных стимулов по их привлечению, особенно на отдаленные территории".

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