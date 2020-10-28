Заявление МИД ФРГ о том, что Россия "сама вышла" из ДРСМД некорректно - МИД РФ

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление официального представителя МИД ФРГ о том, что Россия "сама вышла" из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), абсолютно некорректно. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Считаем важным прежде всего указать на то, что говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно. Никаких действий по выходу нами не предпринималось, - указали в МИД. - Из договора в одностороннем порядке вышли как раз США, в результате чего он прекратил свое действие. Российская Федерация, наоборот, сохраняла полную приверженность ДРСМД на протяжении всего срока его действия и до самого последнего момента последовательно прилагала усилия по сохранению договора. Для урегулирования имеющихся встречных претензий мы выдвинули целый ряд инициатив, реализация которых, мы в этом убеждены, позволила бы сохранить договор".