Литва и Латвия приостановили выделение денег Белоруссии

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Литвы приостановили выделение финансирования Белоруссии в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству, так же поступила и Латвия. Об этом в среду на заседании правительства сообщила глава литовского МВД Рита Тамашюнене.

"Наши страны (Литва и Латвия - прим. ТАСС) пока продолжат осуществление проектов в рамках данной программы ЕС без Белоруссии, выделение средств по ним белорусским партнерам приостановлено", - сказала она.

Это сделано, по словам главы ведомства, "с учетом политической ситуации в Белоруссии".