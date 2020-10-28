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НОВОСТИ

Литва и Латвия приостановили выделение денег Белоруссии

19:00 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Литвы приостановили выделение финансирования Белоруссии в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству, так же поступила и Латвия. Об этом в среду на заседании правительства сообщила глава литовского МВД Рита Тамашюнене.

"Наши страны (Литва и Латвия - прим. ТАСС) пока продолжат осуществление проектов в рамках данной программы ЕС без Белоруссии, выделение средств по ним белорусским партнерам приостановлено", - сказала она.

Это сделано, по словам главы ведомства, "с учетом политической ситуации в Белоруссии".

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