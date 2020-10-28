Процесс над полицейскими по делу Голунова прокуратура просит закрыть от прессы - СМИ

19:10

Прокуратура просит закрыть от СМИ и слушателей рассмотрение уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.

"Прокуратура настаивает на проведении судебного процесса в закрытом от СМИ и слушателей режиме", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь Голунов и представляющий его интересы адвокат Сергей Бадамшин настаивали на проведении судебных слушаний в открытом режиме. Решение по итогам предварительных слушаний в Мосгорсуде будет оглашено 29 октября.