Процесс над полицейскими по делу Голунова прокуратура просит закрыть от прессы - СМИ
19:10 28.10.2020
Прокуратура просит закрыть от СМИ и слушателей рассмотрение уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.
"Прокуратура настаивает на проведении судебного процесса в закрытом от СМИ и слушателей режиме", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь Голунов и представляющий его интересы адвокат Сергей Бадамшин настаивали на проведении судебных слушаний в открытом режиме. Решение по итогам предварительных слушаний в Мосгорсуде будет оглашено 29 октября.
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