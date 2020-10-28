Сахар в России за неделю подорожал на 3,8% - Росстат
19:30 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость сахара в России за неделю выросла на 3,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.
"За период с 20 по 26 октября 2020 г. среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар- песок - на 3,8%", - сообщили в ведомстве.
По данным Росстата, подорожание сахара на 5% и более отмечено в 23 субъектах РФ (кроме автономного округа, входящего в состав области), в том числе в Мурманской области и Республике Северная Осетия-Алания - на 10% и 9,5% соответственно. В Республике Тыва цены на сахар-песок снизились на 0,3%.
НОВОСТИ
- 20:40 28.10.2020
- Киев в течение недели представит дорожную карту по урегулированию в Донбассе - Грызлов
- 20:20 28.10.2020
- Существование ВТО может оказаться под угрозой - СМИ
- 20:12 28.10.2020
- В ФРГ снова из-за коронавируса вводится карантинный режим
- 19:50 28.10.2020
- По данным ЮНИСЕФ во время конфликта в Нагорном Карабахе погибли 12 детей
- 19:10 28.10.2020
- Процесс над полицейскими по делу Голунова прокуратура просит закрыть от прессы - СМИ
- 19:00 28.10.2020
- Литва и Латвия приостановили выделение денег Белоруссии
- 18:45 28.10.2020
- Заявление МИД ФРГ о том, что Россия "сама вышла" из ДРСМД некорректно - МИД РФ
- 18:26 28.10.2020
- Райффайзенбанк посоветовал инвесторам акции "Роснефти"
- 17:51 28.10.2020
- Подмосковный бюджет-2021 нацелен на помощь людям
- 17:40 28.10.2020
- Запас средств защиты и лекарств в отдельных регионах составляет всего 2 недели - Голикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать