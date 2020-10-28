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Сахар в России за неделю подорожал на 3,8% - Росстат

19:30 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость сахара в России за неделю выросла на 3,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"За период с 20 по 26 октября 2020 г. среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар- песок - на 3,8%", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, подорожание сахара на 5% и более отмечено в 23 субъектах РФ (кроме автономного округа, входящего в состав области), в том числе в Мурманской области и Республике Северная Осетия-Алания - на 10% и 9,5% соответственно. В Республике Тыва цены на сахар-песок снизились на 0,3%.

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