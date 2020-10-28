В ФРГ снова из-за коронавируса вводится карантинный режим
20:12 28.10.2020 Источник: Интерфакс
В Германии до конца ноября из-за роста числа заболевших коронавирусом закрывается целый ряд общественных заведений, заявила канцлер Ангела Меркель.
"Оперы, концертные залы, музеи работать не будут", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.
Как сказано в правительственных документах, "под закрытие" со 2 ноября подпадают также ярмарки, кинотеатры, парки развлечений, игровые залы, публичные дома, спортивные клубы, бассейны и аквапарки.
"Гастрономические предприятия, такие как бары, клубы, дискотеки, пивные и подобные заведения, будут закрыты. Исключение составит доставка и заказ еды "на вынос" а также работа столовых", - сказано в документах, которые распространила пресс-служба правительства ФРГ.
Также будут закрыты салоны красоты, массажа, студии косметологии. Магазины продолжат работу с учетом новых мер безопасности - на одного человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади.
Школы и детские сады продолжат работу.
НОВОСТИ
- 20:40 28.10.2020
- Киев в течение недели представит дорожную карту по урегулированию в Донбассе - Грызлов
- 20:20 28.10.2020
- Существование ВТО может оказаться под угрозой - СМИ
- 19:50 28.10.2020
- По данным ЮНИСЕФ во время конфликта в Нагорном Карабахе погибли 12 детей
- 19:30 28.10.2020
- Сахар в России за неделю подорожал на 3,8% - Росстат
- 19:10 28.10.2020
- Процесс над полицейскими по делу Голунова прокуратура просит закрыть от прессы - СМИ
- 19:00 28.10.2020
- Литва и Латвия приостановили выделение денег Белоруссии
- 18:45 28.10.2020
- Заявление МИД ФРГ о том, что Россия "сама вышла" из ДРСМД некорректно - МИД РФ
- 18:26 28.10.2020
- Райффайзенбанк посоветовал инвесторам акции "Роснефти"
- 17:51 28.10.2020
- Подмосковный бюджет-2021 нацелен на помощь людям
- 17:40 28.10.2020
- Запас средств защиты и лекарств в отдельных регионах составляет всего 2 недели - Голикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать