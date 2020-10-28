В ФРГ снова из-за коронавируса вводится карантинный режим

20:12 Источник: Интерфакс

В Германии до конца ноября из-за роста числа заболевших коронавирусом закрывается целый ряд общественных заведений, заявила канцлер Ангела Меркель.

"Оперы, концертные залы, музеи работать не будут", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.

Как сказано в правительственных документах, "под закрытие" со 2 ноября подпадают также ярмарки, кинотеатры, парки развлечений, игровые залы, публичные дома, спортивные клубы, бассейны и аквапарки.

"Гастрономические предприятия, такие как бары, клубы, дискотеки, пивные и подобные заведения, будут закрыты. Исключение составит доставка и заказ еды "на вынос" а также работа столовых", - сказано в документах, которые распространила пресс-служба правительства ФРГ.

Также будут закрыты салоны красоты, массажа, студии косметологии. Магазины продолжат работу с учетом новых мер безопасности - на одного человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади.

Школы и детские сады продолжат работу.