В Белоруссии начались массовые отчисления студентов из ВУЗов - правозащитники

21:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские правозащитники сообщали о массовых отчислениях студентов, которые прияли участие в акциях протеста в рамках "народного ультиматума" оппозиции.

"Начались массовые отчисления в белорусских вузах, стало известно про такие случаи в Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ), Брестском государственном техническом университете (БрГТУ), Белорусском государственный университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ), Белорусской государственной академии искусств (БГАИ)", - сообщает в среду правозащитный центр "Весна" на своем сайте.

Так, по данным портала tut.by в списках на отчисление девять студентов БрГТУ, после акции солидарности 26 октября, в БГМУ - 15 человек. Есть сообщения, что в БНТУ могут отчислить от 20 до 30 студентов, в БГУКИ у 18 студентов оказались заблокированы пропуска, в деканате подтвердили, что их отчисляют.

В пресс-службе Министерства образования Белоруссии корр. ТАСС сказали, что "случаи отчисления из белорусских вузов студентов, принимавших участие в несанкционированных акциях протеста, носят единичный характер", руководство вузов ситуацию не комментирует.