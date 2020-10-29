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Франция повторно вводит режим самоизоляции

22:56 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим самоизоляции вновь вводится на всей территории Франции с 30 октября в связи с усилением распространения коронавируса в стране. Об этом сообщил в среду президент республики Эмманюэль Макрон во время телеобращения к нации.

"Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляциии, который ранее помогал сдерживать вирус", - сказал Макрон. Он уточнил, что это мера "будет действовать на всей территории" Франции.

"Вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах. Число заражения людей в соотношении к общей численности населения увеличилось вдвое за одну неделю. <...> В отличие от первой волны сегодня все регионы находятся на пороге опасной ситуации", - заявил глава государства .

"Весь комплекс объявленных мер будет применяться в стране минимум до 1 декабря", - сказал президент республики. Он сообщил, что "каждые 15 дней будет рассматриваться эволюция эпидемии". "В случае необходимости мы будем принимать дополнительные меры и одновременно оценивать, можем ли мы ослабить некоторые ограничения", - сказал Макрон.

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