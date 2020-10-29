Коронавирус на Нью-Йоркской фондовой бирже обрушил индекс Dow Jones
23:23 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду к закрытию сессии резко понизились на опасениях инвесторов по поводу последствий распространения пандемии коронавируса.
Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones рухнул на 943,24 пункта (-3,43%) и остановился на уровне 26 497,39. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 119,64 пункта (-3,53%), до отметки 3 271,03. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 426,48 пункта (-3,73%), до уровня 11 004,87.
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