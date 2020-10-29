Из-за урагана "Дзета" а Луизиане более 100 тыс. потребителей остались без света

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые отключения электричества произошли в среду на территории американского штата Луизиана, на который обрушился ураган "Дзета". Об этом сообщил портал poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в стране.

По его данным, в Луизиане обесточены 108 293 потребителя. В городе Новый Орлеан без света остались более 32 тыс. потребителей.

Как сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, центр атмосферного явления находится в 100 км юго-западнее Нового Орлеана. Скорость ветра в пределах "Дзеты" достигает 48,6 м/с, что соответствует второй категории и немного не дотягивает до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган перемещается в северо- восточном направлении со скоростью около 10,8 м/с.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.