Из-за урагана "Дзета" а Луизиане более 100 тыс. потребителей остались без света
08:00 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массовые отключения электричества произошли в среду на территории американского штата Луизиана, на который обрушился ураган "Дзета". Об этом сообщил портал poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в стране.
По его данным, в Луизиане обесточены 108 293 потребителя. В городе Новый Орлеан без света остались более 32 тыс. потребителей.
Как сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, центр атмосферного явления находится в 100 км юго-западнее Нового Орлеана. Скорость ветра в пределах "Дзеты" достигает 48,6 м/с, что соответствует второй категории и немного не дотягивает до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган перемещается в северо- восточном направлении со скоростью около 10,8 м/с.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
НОВОСТИ
- 09:05 29.10.2020
- Суга заявил о принадлежности Японии всех островов Южных Курил
- 09:05 29.10.2020
- В РФ возникли проблемы с поставками 40 млн упаковок лекарств - фармкомпании
- 09:00 29.10.2020
- В Госдуме предложили установить ранги для пенсий
- 08:10 29.10.2020
- Пандемия стала причиной падения спроса на золото до минимума с 2009 года - эксперты
- 07:50 29.10.2020
- "Досье" на Трампа помогала составить россиянка, утверждает "Уолл-стрит джорнэл"
- 23:23 28.10.2020
- Коронавирус на Нью-Йоркской фондовой бирже обрушил индекс Dow Jones
- 22:56 28.10.2020
- Франция повторно вводит режим самоизоляции
- 22:10 28.10.2020
- Курс евро перешел отметку в 93 рубля, доллар - в 79 рублей
- 21:32 28.10.2020
- В Белоруссии начались массовые отчисления студентов из ВУЗов - правозащитники
- 20:40 28.10.2020
- Киев в течение недели представит дорожную карту по урегулированию в Донбассе - Грызлов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать