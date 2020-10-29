"Досье" на Трампа помогала составить россиянка, утверждает "Уолл-стрит джорнэл"

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская газета "Уолл-стрит джорнэл" выступила с утверждением, что в период президентской гонки 2016 года в США составлять так называемое досье на Дональда Трампа, являющегося сейчас американским лидером, помогала работавшая на Кипре россиянка. Соответствующий материал опубликован в электронной версии издания в среду.

По версии его источников, речь идет о некой Ольге Галкиной, которую называют "российским специалистом по связям с общественностью". Как утверждается в публикации, Галкина в 2016 году работала на Кипре в одном из подразделений компании XBT Holding ("Экс-би-ти холдинг) российского предпринимателя Алексея Губарева.

Согласно приведенной версии, к Галкиной летом 2016 года обратился ее бывший одноклассник Игорь Данченко, который был нанят бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. Последний попытаться отыскать доказательства якобы имевших место контактов членов избирательного штаба Трампа с РФ и составлял указанное досье. Данченко якобы попросил Галкину помочь найти такие связи. Почему он предполагал, что у нее могут быть такие данные, не уточняется.

В публикации утверждается, что Галкина представила Данченко заведомо ложную информацию о том, что одно из подразделений компании Губарева якобы было причастно к хакерской атаке на сервер демократов во время предвыборной гонки 2016 года, а сам предприниматель содействовал спецслужбам РФ. По версии газеты, Галкина также сообщила, что один из помощников Трампа встречался с Праге с российскими официальными лицами. Все эти утверждения позже были признаны ложными. Как следует из материала, Галкина была уволена из подразделения XBT Holding после конфликта с работодателем.

Проживающий в США Данченко ранее в этом месяце в интервью газете "Нью-Йорк таймс" опроверг утверждения о том, что он работал на российские спецслужбы.

Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр в сентябре направил председателю юридического комитета Сената Конгресса Линдси Грэму (республиканец, от штата Южная Каролина) письмо с рассекреченной и отредактированной справкой ФБР. В ней бюро выражало мнение, что источник так называемого досье на Трампа контактировал с российскими спецслужбами. Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в юридическом комитете Сената 30 сентября не подтвердил точку зрения, изложенную в справке.