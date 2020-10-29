Пандемия стала причиной падения спроса на золото до минимума с 2009 года - эксперты

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий спрос на золото в мире в третьем квартале 2020 года упал на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 892 тонн, на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Это самый низкий квартальный показатель с 2009 года, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото", который имеется в распоряжении ТАСС.

"В годовом исчислении в третьем квартале мировой спрос на золото упал на 19%, до 892 тонн, так как потребители продолжали ощущать влияние пандемии COVID-19. Это самый низкий квартальный показатель с третьего квартала 2009 года", - сказано в отчете. Предложение золота на рынке за период снизилось на 3% по отношению к прошлому году.

Спрос на металл с начала года составил 2,97 тыс. тонн, что на 10% ниже относительно аналогичного периода 2019 года.

При этом инвестиционный спрос на золото в третьем квартале вырос более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, отмечает WGC. Так, во всем мире инвесторы купили 222,1 тонны золотых слитков и монет (+49% год к году), а наибольший рост произошел на западных рынках, в Китае и Турции. Дополнительно инвесторы приобрели 272,5 тонны золота через обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF). С начала года золотые ETF увеличили свои активы более чем на 1 тыс. тонн, и сейчас их резервы составляют рекордные 3,88 тыс. тонн.

"Оценивая ситуацию с инвесторами, мы видим новый рекордный приток средств в обеспеченные золотом ETF в третьем квартале, что привело к беспрецедентно высоким глобальным показателям. Не менее обнадеживает и то, что в этом квартале проявилась роль золота как "убежища" для розничных инвесторов, поскольку люди продолжают искать стабильность в условиях неустойчивости на рынках", - отмечает аналитик Всемирного совета по золоту Луиза Стрит, слова которой приводятся в отчете.

Несмотря на то, что еще слишком рано прогнозировать последствия второй волны локдаунов, вызванных пандемией, возникают соответствующие риски и проблемы, о которых уже знают инвесторы, и это, вероятно, поддержит их сильный интерес к золоту, сообщил ТАСС директор по взаимодействию с рынками WGC Джон Маллиган. При этом спрос со стороны частных инвесторов может оказаться под угрозой, если будут вновь введены жесткие ограничения, но рынок золотых ETF останется высоколиквидным, считает эксперт.

"Если вторая волна будет достаточно серьезной, рынок золотых ETF останется глубоким и ликвидным", - рассказал ТАСС Маллиган.