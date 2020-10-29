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В Госдуме предложили установить ранги для пенсий

09:00 29.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили ранжировать начисление пенсий. С инициативой выступил первый зампред комитета по экономической политике Сергей Калашников.

По его словам, начисление выплат необходимо проводить по разрядам. «Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная пенсия — второго ранга и так далее, до максимальной. Условно говоря, должно быть десять рангов», — сказал парламентарий в интервью РИА Новости.

При этом Калашников подчеркнул, что индексация соцвыплат должна происходить по рангам, однако не обязательно одновременно повышать начисления всем разрядам.  Говорит Москва

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