В Госдуме предложили установить ранги для пенсий

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили ранжировать начисление пенсий. С инициативой выступил первый зампред комитета по экономической политике Сергей Калашников.

По его словам, начисление выплат необходимо проводить по разрядам. «Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная пенсия — второго ранга и так далее, до максимальной. Условно говоря, должно быть десять рангов», — сказал парламентарий в интервью РИА Новости.

При этом Калашников подчеркнул, что индексация соцвыплат должна происходить по рангам, однако не обязательно одновременно повышать начисления всем разрядам. Говорит Москва