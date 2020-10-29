В РФ возникли проблемы с поставками 40 млн упаковок лекарств - фармкомпании

09:05 Источник: РБК

Две трети компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), из-за сбоев в системе маркировки лекарственных препаратов испытывают проблемы при прохождении таможенных процедур: либо эта процедура затянулась по срокам, либо компании вовсе не могут ввезти в Россию свою продукцию. Это следует из опроса, который Ассоциация провела среди своих членов 27 октября (РБК ознакомился с результатами).

В AIPM входят более 60 международных компаний, на долю которых, по их собственной оценке, приходится более 80% всех выпускаемых лекарств в мире.

Более чем у половины компаний — членов AIPM возникли сложности при вводе продукции в гражданский оборот — они не могут сделать это в течение недели, в некоторых случаях задержки длятся до двух недель, следует из предоставленных AIPM данных. О сбоях в системе при отгрузке дистрибьюторам сообщили две трети членов AIPM. Из-за этого блокируется дальнейшее движение лекарств.

Нестабильная работа системы маркировки лекарств привела к тому, что на данный момент на разных этапах «зависли» более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн упаковок, резюмирует AIPM.