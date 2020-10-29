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Суга заявил о принадлежности Японии всех островов Южных Курил

09:10 29.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ёсихидэ Суга заявил о принадлежности всех островов Южных Курил Японии. По его словам, суверенитет страны распространяется на Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан.

Об этом премьер-министр Японии сказал на заседании верхней палаты парламента страны.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.  Говорит Москва

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