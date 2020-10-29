Коронавирус обнаружен у летучих мышей в России

09:32 Источник: Lenta.ru

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили у летучих мышей в России коронавирусы. Об этом заявила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, передает РИА Новости.

По ее словам, пока неизвестно, какие именно типы вируса обнаружили ученые. Сперанская отметила, что на данный момент этот вопрос изучается. Помимо этого, она рассказала, что у летучих мышей при исследовании был найден еще целый ряд вирусов.

Тем не менее эксперт подчеркнула, что российские летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные такие, как лисы или ежи, которые также могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний.

Ранее научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин оценил вероятность заразиться коронавирусом от живущих в России летучих мышей. Кандидат биологических наук отметил, что существует более сотни коронавирусов, однако лишь три из них представляют опасность для людей. Артюшин рассказал, что вероятность заразиться именно таким вирусом от животного крайне мала. Lenta.Ru