Членом коллегии выборщиков в США стала Хиллари Клинтон
10:00 29.10.2020 Источник: Газета.Ru
Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон стала членов коллегии выборщиков. Об этом она заявила в интервью SiriusXM.
«Я выборщик от Нью-Йорка. Уверена, мне удастся проголосовать за Джо [Байдена] и Камалу [Харрис]», – поделилась Клинтон.
Выборы в США проходят в два этапа. На первом проводится всеобщее голосование в каждом штате страны, после которого победитель получает голоса всех выборщиков от данного штата. Коллегия, состоящая из выборщиков штатов, закрепляет волю избирателей формальным голосованием.
В 2016 году Хиллари Клинтон получила на выборах президента почти на 3 млн голосов избирателей больше, чем ее соперник Дональд Трамп. При этом представитель республиканцев получил большее число голосов выборщиков, что сделало его президентом США.
Следующие выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократическую партию страны будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп. Газета.Ru
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