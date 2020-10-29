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В Литве начинаются учения сил быстрого реагирования НАТО Brilliant Jump 2020

10:32 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения сил быстрого реагирования Североатлантического альянса Brilliant Jump 2020 ("Блестящий прыжок - 2020") начинаются в четверг в Литве. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"В ходе учений подразделения, находящиеся на постоянном дежурстве в группе сил быстрого реагирования НАТО, проведут тренировку по выполнению специфических задач, ставящихся перед боевыми единицами данного типа, будут отрабатывать взаимодействие в условиях боевых действий", - говорится в сообщении.

Учения, согласно ведомству, носят оборонительный характер, были спланированы заранее и не связаны с политической ситуацией в регионе. "Об их проведении мы информировали Белоруссию еще в начале сентября, а в конце того же месяца распространили информацию об учениях по каналам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Brilliant Jump 2020 принимают участие подразделения из Испании, Польши и Чехии. Всего в военной тренировке, которая продлится до 7 ноября, задействованы 2,5 тыс. солдат и около 600 единиц техники.

После окончания учений часть подразделений останется в Литве для участия в ежегодных учениях литовской армии Geleinis vilkas ("Железный волк").

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