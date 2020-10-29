В Литве начинаются учения сил быстрого реагирования НАТО Brilliant Jump 2020
10:32 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учения сил быстрого реагирования Североатлантического альянса Brilliant Jump 2020 ("Блестящий прыжок - 2020") начинаются в четверг в Литве. Об этом сообщило министерство обороны республики.
"В ходе учений подразделения, находящиеся на постоянном дежурстве в группе сил быстрого реагирования НАТО, проведут тренировку по выполнению специфических задач, ставящихся перед боевыми единицами данного типа, будут отрабатывать взаимодействие в условиях боевых действий", - говорится в сообщении.
Учения, согласно ведомству, носят оборонительный характер, были спланированы заранее и не связаны с политической ситуацией в регионе. "Об их проведении мы информировали Белоруссию еще в начале сентября, а в конце того же месяца распространили информацию об учениях по каналам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В Brilliant Jump 2020 принимают участие подразделения из Испании, Польши и Чехии. Всего в военной тренировке, которая продлится до 7 ноября, задействованы 2,5 тыс. солдат и около 600 единиц техники.
После окончания учений часть подразделений останется в Литве для участия в ежегодных учениях литовской армии Geleinis vilkas ("Железный волк").
НОВОСТИ
- 10:20 29.10.2020
- СМИ сообщили об исчезновении секретных документов о Хантере Байдене
- 10:05 29.10.2020
- В Приморье перед судом предстанет подросток за угрозу убийством учителю
- 10:00 29.10.2020
- Членом коллегии выборщиков в США стала Хиллари Клинтон
- 09:32 29.10.2020
- Коронавирус обнаружен у летучих мышей в России
- 09:10 29.10.2020
- Суга заявил о принадлежности Японии всех островов Южных Курил
- 09:05 29.10.2020
- В РФ возникли проблемы с поставками 40 млн упаковок лекарств - фармкомпании
- 09:00 29.10.2020
- В Госдуме предложили установить ранги для пенсий
- 08:10 29.10.2020
- Пандемия стала причиной падения спроса на золото до минимума с 2009 года - эксперты
- 08:00 29.10.2020
- Из-за урагана "Дзета" а Луизиане более 100 тыс. потребителей остались без света
- 07:50 29.10.2020
- "Досье" на Трампа помогала составить россиянка, утверждает "Уолл-стрит джорнэл"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать